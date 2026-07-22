مسجد کے باہر سے چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ریلبازار کے علاقے میں رحمن نامی شہری جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اورموٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران چوراسکی موٹر سائیکل لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
تھانہ ریلبازار کے علاقے میں رحمن نامی شہری جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اورموٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران چوراسکی موٹر سائیکل لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
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