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کھرڑیانوالہ :سابقہ رنجش پرفائرنگ، نوجوان زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
کھرڑیانوالہ :سابقہ رنجش پرفائرنگ، نوجوان زخمی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابقہ دشمنی پر شہری کو فائرنگ کرکے شدید زخمی کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ کھرڑیانوالہ میں امداد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے سابقہ رنجش کی بنا پر اس کے بیٹے کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ ملزمان اسلحہ لہراتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

 

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