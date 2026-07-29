گھرسے کام کیلئے جانیوالاشہری اغوا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں رضیہ بی بی نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کام کیلئے گھر سے باہر نکلا،جسے مبینہ طور پر اغوا کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں رضیہ بی بی نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کام کیلئے گھر سے باہر نکلا،جسے مبینہ طور پر اغوا کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔
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