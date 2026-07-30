نہری پانی چوری کرنیوالے 46افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے 46 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ ترکھانی کے علاقے میں محکمہ انہار کی ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو چیک کیا۔ اس دوران 46 افراد کو نہری کھال توڑ کر اپنی فصلوں کو سیراب کرنے میں ملوث پایا گیا۔ جو سرکاری خزانے کو بھاری مالیت کے نقصان کا شکار بنا رہے تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments