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ناجائزاسلحہ کے دوملزم پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
ناجائزاسلحہ کے دوملزم پکڑے گئے

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)تھانہ بیگووالہ پولیس نے رندھیر موڑ اوراڈا بیگووالہ میں دوران گشت دو ملزموں عادل اورزین کوقابوکرکے دوران تلاشی 2ناجائز 30بور پسٹل برآمد کر کے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔

تھانہ بیگووالہ پولیس نے رندھیر موڑ اوراڈا بیگووالہ میں دوران گشت دو ملزموں عادل اورزین کوقابوکرکے دوران تلاشی 2ناجائز 30بور پسٹل برآمد کر کے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔

 

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