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متعددوارداتیں ، شہری نقدی زیورات دیگر سامان سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
متعددوارداتیں ، شہری نقدی زیورات دیگر سامان سے محروم

کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری نقدی، زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر سامان سے محروم ہوگئے ۔

پاک ٹاؤن کے حفیظ گھر کے باہر سے چور موٹر سائیکل،ٹبہ محمد نگر کے شفاقت کے گھر سے ایک تولہ سونا، 47 ہزار روپے ، ایل سی ڈی، دو استریاں اور دیگر سامان اورسنبلہ کلاں میں حبیب کے ڈیرے سے بجلی کی موٹر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔

 

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