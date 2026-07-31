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گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر 6ڈرائیور گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر 6ڈرائیور گرفتار

ڈسکہ (نمائندہ دنیا)پٹرولنگ پولیس نے پابندی کے باوجود گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر 6ڈرائیور گرفتار کر کے مقدمات درج کروادیئے ۔

لاری اڈا میں ڈرائیور زوہیب نے رکشہ ، اڈا موترہ میں شعیب نے رکشہ ، پل نہر موترہ میں جاوید اورسرفراز ملک نے گاڑیوں ، اتحاد ٹاؤن میں احسان الٰہی نے گاڑی جبکہ کوٹلی داسو سنگھ میں احمدرضا نے گاڑی میں ایل پی جی سلنڈر لگارکھا تھا۔ 

 

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