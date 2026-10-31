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گڑھی شاہو پل پر مبینہ ڈکیتی کا ڈراپ سین ،واقعہ جھوٹا نکلا

  • جرم و سزا کی دنیا
گڑھی شاہو پل پر مبینہ ڈکیتی کا ڈراپ سین ،واقعہ جھوٹا نکلا

لاہور(کرائم رپورٹر ) گڑھی شاہو پل پر مبینہ ڈکیتی کا واقعہ پولیس تحقیقات میں جھوٹا نکلا۔ محکمہ صحت کے ملازم آفاق نے۔۔۔

 15 پر کال کرکے تین موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے لوٹ مار کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو صورتحال مشکوک پائی گئی، تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اصل حقائق سامنے آگئے ۔ دورانِ تفتیش ملزم نے جھوٹی کال کرنے کا اعتراف کر لیا۔

 

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