پاکستان کیساتھ دفاعی تعاون تیسرے فریق کیلئے نہیں :چین

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ (مانیٹرنگ ڈیسک)چین کی وزارت دفاع نے واضح کیا ہے کہ چین اور پاکستان کا دفاعی اور سکیورٹی تعاون کسی تیسرے فریق کے لئے نہیں ۔

چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان جیانگ بن نے پاکستان کے چینی ساختہ زیڈ10ایم ای اٹیک ہیلی کاپٹر کو دفاع کا حصہ بنانے پر کہا کہ چین اپنے سازوسامان کی ترقی کی کامیابیوں کو پاکستان سمیت دوست ممالک کیساتھ شیئر کرنے کیلئے تیار ہے ،پاکستانی فوج نے اپنے دفاعی سازوسامان کو جدید بنانے کیلئے چینی ساختہ ہیلی کاپٹر کو شامل کیا ۔ چین بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کیلئے پرعزم ہے ۔چین کے عسکری امور کے ماہر ژانگ زیوفینگ نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ زیڈ 10 کے بیس لائن ورژن کے مقابلے زیڈ10ایم ای کو اضافی آرمر پلیٹس، وارننگ سنسرز اور جیمنگ سسٹم کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا جو اس کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں ۔

