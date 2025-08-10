صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن :فلسطین ایکشن تنظیم کی حمایت پر 365 افراد گرفتار، اقوام متحدہ کی مذمت

  • دنیا میرے آگے
لندن :فلسطین ایکشن تنظیم کی حمایت پر 365 افراد گرفتار، اقوام متحدہ کی مذمت

لندن (اے ایف پی)برطانوی پولیس نے کالعدم تنظیم فلسطین ایکشن کی حمایت پر لندن میں 365 افراد کو گرفتار کر لیا، جو کہ دارالحکومت میں ایک دن میں کی جانے والی بڑی گرفتاریوں میں سے ایک ہے ۔

 مظاہرین پر کالعدم تنظیم کی حمایت کا الزام ہے ۔یاد رہے جولائی میں حکومت نے فلسطین ایکشن پر اس وقت پابندی عائد کی جب اس کے کارکنوں نے برطانیہ کے ایک فضائی اڈے پر حملہ کر کے لاکھوں پاؤنڈز کا نقصان کیا ۔ تنظیم کا موقف ہے کہ وہ اسرائیل کو برطانیہ کی عسکری معاونت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے ۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور گرین پیس جیسے اداروں نے اس پابندی کو اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ویوز کی دوڑ، پاکستانی انفلوئنسر نے مہنگی گاڑی توڑ دی

برطانیہ:1937کا افسانوی ناول حیرت انگیز قیمت میں نیلام

دریائے شکاگو میں 82ہزار ربڑ کی بطخوں کی ریس

دلہا دلہن نے مہمانوں کیلئے 1 ہزار ڈالر کا ٹکٹ رکھ دیا

زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak