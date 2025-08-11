صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عراق :کلورین گیس کا اخراج، دم گھٹنے کے باعث 621زائرین ہسپتال منتقل

  • دنیا میرے آگے
عراق :کلورین گیس کا اخراج، دم گھٹنے کے باعث 621زائرین ہسپتال منتقل

کربلا(اے ایف پی)عراق میں نجف سے کربلا جانے والے راستے پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کلورین گیس کے اخراج کے باعث621 زائرین کو سانس کی تکلیف پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔

طبی امداد کے بعد تمام زائرین کو ہسپتال سے جانے کی اجازت دیدی گئی ، یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب لاکھوں زائرین چہلم امام حسینؓ کیلئے کربلا کا رخ کر رہے تھے ۔واضح رہے عراق میں کئی دہائیوں سے جاری بدامنی اور کرپشن کے باعث بنیادی انفراسٹرکچر خستہ حالی کا شکار ہے ،حفاظتی اقدامات کی شدید کمی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak