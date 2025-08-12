صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیونٹی پر تشدد، نفرت انگیز حملے ،آئرلینڈ میں بھارتی ثقافتی جشن منسوخ

لندن(اے ایف پی)آئرلینڈ میں بھارتی ثقافت کے جشن کو کمیونٹی پر بڑھتے ہوئے تشدد اور نفرت انگیز حملوں کے باعث منسوخ کر دیا گیا ۔آئرلینڈ انڈیا کونسل نے کہا بھارت ڈے کی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔

 حکام نے بھارتی شہریوں کو تنہا ئی والی جگہوں پر جانے سے بچنے کی ہدایت کی ہے ۔ آئرلینڈ کی حکومت اور بھارتی سفارتخانہ نے پر تشدد واقعات کی مذمت کی ہے ۔مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، چھ سالہ بھارتی نژاد لڑکی پر حملہ ہوا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بھی نسلی گالیاں دیتے ہوئے بوتل سے مارا گیا۔

