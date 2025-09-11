اسرائیل کے حملے ،یمن میں 35جاں بحق ،52فلسطینی شہید
صنعا ،غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) اسرائیل کے یمن پر حملوں میں 35افراد شہید اور130 زخمی ہوگئے جبکہ غزہ پراسرائیلی بمباری سے 52فلسطینی شہید ہوگئے ، یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندی کا عندیہ دیتے ہوئے فلسطین کیلئے فنڈز قائم کرنے کا اعلان کردیا ۔۔۔
عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز یمن کے دارالحکومت صنعا اور صوبہ جوف پر فضائی حملے کئے جس سے 35افراد شہید ہوگئے ۔حوثی وزارت صحت کے ترجمان انیس الاسباہی نے ایکس پر پوسٹ میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایاکہ 130 زخمی بھی ہوئے جبکہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز اور ریسکیو ٹیمیں لاپتا افراد کی تلاش کر رہی ہیں۔غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 52 فلسطینی شہید ہوگئے ، شہدا میں 7 امداد کے منتظر فلسطینی بھی شامل ہیں، مغربی کنارے میں سرچ آپریشن کی آڑ میں دو فلسطینی بچے شہید ہوگئے ، شہدا کی تعداد 64 ہزار 605 ہوگئی،1 لاکھ 63 ہزار 319 افراد زخمی ہو چکے ۔واضح رہے کہ اسرائیل نے غزہ سٹی کی بلند عمارت ’’السلام ٹاور‘‘کو تباہ کر دیا ہے ،غزہ میں شہری دفاع نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 30 بلند وبالا عمارتیں تباہ ہوچکی ہیں جبکہ اسرائیلی فوج نے مزید عمارتوں کو تباہی کیلئے چن لیا ہے ۔یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان ڈئر لاین نے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران اسرائیل پر ممکنہ پابندیوں اور فلسطین ڈونر گروپ کے قیام کا اعلان کیا۔انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا کہ اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے کہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی۔ یورپی یونین آئندہ ہفتوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سخت اقدامات اٹھا سکتی ہے ۔ ان اقدامات میں انتہا پسند صہیونی وزراء پر پابندیاں اور اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدے کی جزوی معطلی شامل ہے ۔