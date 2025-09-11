صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیری ایلیسن دنیا کے امیر ترین شخص بننے کے قریب ،کل تک ایلون مسک کو پیچھے چھوڑ دینگے

  • دنیا میرے آگے
لیری ایلیسن دنیا کے امیر ترین شخص بننے کے قریب ،کل تک ایلون مسک کو پیچھے چھوڑ دینگے

نیویارک(اے ایف پی)اوریکل کمپنی کے شریک بانی لیری ایلیسن دنیا کے امیرترین شخص بننے کے قریب پہنچ گئے ،وہ ٹیسلا، سپیس ایکس اور ایکس (ٹوئٹر)جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک سے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزازچھیننے والے ہیں۔۔۔

بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق 9 ستمبر کو 81سالہ لیری ایلیسن کے اثاثوں میں ایک دن میں 70 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا، یہ دنیا بھر میں ایک دن کی ریکارڈ آمدنی ہے ،جس سے وہ 364 ارب ڈالرز کے مالک بن گئے ہیں اور فی الحال دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں،ایلون مسک 384 ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں اوریکل کے حصص میں 34 فیصد اضافہ ہوا،لیری ایلیسن اوریکل کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں اور ممکن ہے کہ وہ کل تک ایلون مسک کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں۔

 

