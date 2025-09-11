دوحہ پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار
جنیوا،دوحہ(مانیٹرنگ ڈیسک)اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی)نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ،اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے دوحہ پر فضائی حملے کو قطر کی خود مختاری اور۔۔۔
علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیدیا جبکہ او آئی سی نے بھی قطری دارالحکومت پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس معاملہ پرہونیوالا اجلاس قطرکی درخواست پر آج جمعرات تک ملتوی کردیا۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہناتھاکہ غزہ جنگ کے تمام فریقین کو مستقل جنگ بندی کی کوشش کرنی چا ہئے نہ کہ اس کے امکانات کو تباہ کرنا چا ہئے ۔اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری خصوصاً سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو خطے میں جاری خطرناک جارحیت ختم کرنے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کا پابند بنائے ۔اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدرملک جنوبی کوریا نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہاکہ قطر پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس دوحہ کی درخواست پر آج جمعرات تک ملتوی کیا گیاہے تاکہ قطر کے وزیر اعظم اجلاس میں شرکت کر سکیں۔امریکی تھنک ٹینک کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کا آخری ٹھکانہ ترکیہ ہے جو اسرائیل کا اگلا نشانہ ہو سکتا ہے ۔امریکی تھنک ٹینک انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو مائیکل روبن کے مطابق ترکیہ کی نیٹو رکنیت اسے اسرائیلی حملے سے تحفظ فراہم نہیں کریگی،اسرائیل اسے دہشت گردی کے سہولت کار کیخلاف جائز دفاع قرار دے سکتا ہے ۔نیٹو کا آرٹیکل پانچ جو کہ ایک رکن پر حملے کو سب پر حملہ سمجھتا ہے ، خود کار طور پر نافذ نہیں ہوتا اور امریکا، سویڈن یا فن لینڈ جیسے ممالک اسے ویٹو کر سکتے ہیں جو ترکیہ سے ناراض ہیں۔حماس کے رہنما قطر کو محفوظ پناہ گاہ سمجھتے تھے لیکن اسرائیلی فضائی حملوں نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ،دوحہ پر حملہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دائرہ کارمیں تیزی سے اضافے کا بھی مظہر ہے جو حالیہ ہفتوں میں چھ مسلم ممالک(فلسطین، لبنان، شام، یمن، ایران اور تیونس )تک پھیل چکا ہے ۔