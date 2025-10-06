صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل نے صمود فلوٹیلا سے گرفتار مزید 29افراد کو رہاکردیا

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل نے صمود فلوٹیلا سے گرفتار مزید 29افراد کو رہاکردیا

یروشلم(رائٹرز)اسرائیل نے صمود فلوٹیلا سے گرفتار کئے گئے مزید 29افرادکو رہا کرکے ملک بدر کردیا ،اس سے قبل بھی اسرائیل نے حراست میں لئے گئے 450 سے زائد کارکنوں میں سے 170 کو ملک بدر کیاتھا۔۔۔

یونانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس کے سفیر نے اپنے 27 شہریوں سے ملاقات کی ، جنہیں حراست میں لیا گیا تھا اور ان سب کی صحت اچھی ہے ،توقع ہے کہ یونانی شہریوں کو آج ملک بدر کر دیا جائے گا۔جنوبی افریقہ کے سفارتکاروں کے ایک وفد نے بھی گزشتہ روز اپنے زیر حراست شہریوں سے ملاقات کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

کینیڈین یوٹیوبر دنیا کا سب سے کم قد والا ونگ واکر

دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak