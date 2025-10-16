صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی ولی عہد کا مکہ مکرمہ میں ’’کنگ سلمان گیٹ‘‘ منصوبے کا اعلان، 3 لاکھ نوکریاں متوقع

  • دنیا میرے آگے
سعودی ولی عہد کا مکہ مکرمہ میں ’’کنگ سلمان گیٹ‘‘ منصوبے کا اعلان، 3 لاکھ نوکریاں متوقع

مکہ مکرمہ (دنیا مانیٹرنگ)سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد حرام کے قریب ’کنگ سلمان گیٹ‘ منصوبے کا اعلان کیا ہے ۔ یہ منصوبہ 1کروڑ20لاکھ مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہوگا۔۔۔

، جس میں رہائشی، ثقافتی اور خدمت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے میں 9 لاکھ نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی ہے جبکہ یہ جدید  عوامی ٹرانسپورٹ نظام سے منسلک ہوگا۔ یہ منصوبہ سعودی وژن 2030 کا حصہ ہے اور 2036 تک 3 لاکھ ملازمتیں فراہم کرے گا، جس سے خطے کی معیشت کو فروغ ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak