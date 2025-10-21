صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی یونین کا2027 تک روسی گیس پر انحصار ختم کرنیکا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
یورپی توانائی وزرا کا اجلاس،منصوبہ منظور،پائپ لائن ،ایل این جی پر پابندی ہو گی ہنگری اور سلوواکیہ کی مخالفت ،روسی گیس پر اب بھی یورپ کا 13 فیصد انحصار

  برسلز،کیف (اے ایف پی) یورپی یونین نے روس سے گیس کی درآمد 2027 کے اختتام تک مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ یورپی توانائی وزرا نے لکسمبرگ میں اجلاس کے دوران اس منصوبے کی منظوری دی، جس کے تحت پائپ لائن اور مائع قدرتی گیس دونوں پر پابندی عائد کی جائے گی۔ ڈنمارک کے وزیر توانائی نے اسے یورپ کی توانائی خودمختاری کی جانب اہم قدم قرار دیا۔واضح رہے روسی گیس پر اب بھی یورپ کا 13 فیصد انحصار ہے ، جو سالانہ 15 ارب یورو مالیت تک پہنچتا ہے ۔ ہنگری اور سلوواکیہ نے منصوبے کی مخالفت کی، تاہم پارلیمنٹ کی منظوری کا عمل باقی ہے ۔ادھر روسی علاقے بیلگورود میں یوکرینی حملوں کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوگیا ۔یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا غلط ہے ۔ انہوں نے کہا کہ روس جارح ہے اور یوکرین متاثرہ ملک، اس لیے متاثرہ ملک پر دباؤ ڈالنا درست نہیں۔ یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب ٹرمپ نے کیف کو زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔

پاکستان

جنگ بندی دراندازی روکنے سے مشروط : افغانستان سے کوئی بھی کارروائی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تمام تر صورتحال اس ایک شق پر منحصر : وزیر دفاع

وفاق کی گاڑیاں ناقص، پرانی، پولیس واپس کردے: وزیراعلیٰ پختونخوا، عالمی معیار کی گاڑیاں فراہم کیں : وزیرمملکت داخلہ

جولائی تا ستمبر تنخواہ داروں نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، گزشتہ سال کی نسبت 18 فیصد ادائیگی

ادارے صنعتکاروں سرمایہ کاروں کو سہولیات دیں : ملک میں نفرت، دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں : شہباز شریف

سیلاب متاثرین کیلئے 100 ارب کا پیکیج کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے : مریم نواز

بھارتی آلودہ ہوائیں، پاکستان میں سموگ، کئی شہر متاثر، موٹر سائیکل سوار کیلئے ماسک لازمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
