صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیویارک کے یہودی اب اسرائیل آجائیں :اسرائیلی وزیر

  • دنیا میرے آگے
نیویارک کے یہودی اب اسرائیل آجائیں :اسرائیلی وزیر

یروشلم (اے ایف پی)اسرائیلی وزیر برائے تارکین نے نیویارک کے نئے منتخب میئر ز ہران ممدانی کو حماس کا حامی قرار دیتے ہوئے کہا نیویارک کے یہودیوں کو اب اسرائیل منتقل ہونے پر غور کرنا چاہیے۔۔۔

دائیں بازو کے وزیر امیحائی چِکلی نے ایک بیان میں کہا وہ شہر جو کبھی عالمی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو حماس کا حمایتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ممدانی کے خیالات ان جہادی انتہاپسندوں سے زیادہ مختلف نہیں جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کو نیویارک اور واشنگٹن پر حملے کر کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak