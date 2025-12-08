سٹارز اور کانکررز نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کے مشترکہ فاتح قرار
فائنل ٹائی ہوگیا، کانکررز کے 218 رنز کے جواب میں سٹارز کی ٹیم بھی 218 رنزپرآؤٹ ارم جاوید میچ، عروب شاہ اور ام ہانی پلیئرز آف دی ٹورنامنٹ قرار،انعم امین بہترین بولر
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)سٹارزاور کانکررز کے درمیان نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا فائنل ٹائی ہوگیا، یوں دونوں ٹیموں کو مشترکہ طور پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ کانکررز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور 50 اوورز میں 218 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔جواب میں سٹارز کی ٹیم بھی 49 اعشاریہ 3 اوورز میں 218 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔کانکررز کی اننگز میں ارم جاوید نے پانچ چوکوں کی مدد سے 51 رنز بنائے ۔ سائرہ جبین نے پانچ چوکوں کی مدد سے 43 اور کپتان فاطمہ ثنا نے 5 چوکوں کی مدد سے 33 رنز سکور کیے ۔
معصومہ فاطمہ نے تین وکٹیں حاصل کیں انعم امین اور ڈیانا بیگ نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔سٹارز کی اننگز میں کپتان سدرہ امین نے 8 چوکوں کی مدد سے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ کائنات حفیظ نے 37 اور گل رخ نے 35 رنز بنائے ۔ صائمہ ملک نے 42 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ ام ہانی نے تین اور عائشہ بلال نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ارم جاوید پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔ ٹورنامنٹ میں بہترین وکٹ کیپرمنیبہ علی، بہترین بولر انعم امین، بہترین بیٹرسدرہ امین جبکہ پلیئرز آف دی ٹورنامنٹ سیدہ عروب شاہ اور ام ہانی قرار پائیں۔