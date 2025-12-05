صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان کیلئے اقوام متحدہ کے امدادی اشیا کے 6 کنٹینرز بارڈر پر پہنچ گئے

  • دنیا میرے آگے
افغانستان کیلئے اقوام متحدہ کے امدادی اشیا کے 6 کنٹینرز بارڈر پر پہنچ گئے

طور خم (این این آئی)افغانستان کیلئے اقوام متحدہ کے امدادی اشیاء پر مشتمل 6کنٹینرز طورخم اور جمرود ٹرمینل پہنچ گئے۔۔۔

 کسٹمز ذرائع کے مطابق طورخم ٹرمینل پہنچنے والے 2 کنٹینرز میں یونیسیف کی ادویات اور طبی آلات ہیں،حکومت نے ایک روز قبل اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان خوراک پہنچانے کی اجازت دیدی تھی ۔ آئی سی آر سی اور یونیسف کے 4 امدادی کنٹینرز جمرود ٹرمینل پربھی موجود ہیں ،ان میں 3 ادویات اور ایک طبی آلات کا کنٹینر ہے ۔کسٹم ذرائع کے مطابق افغان حکام کی اجازت ملتے ہی امدادی کنٹینرز کی کلیئرنس شروع ہوگی۔دوسری طرف کسٹمز حکام کے مطابق طورخم تجارتی گزرگاہ 53ویں روز بھی ہر قسم کی آمدورفت کیلئے بند رہی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا

لاہور:دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک بنانے والے 3 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ

کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

15 پولیس افسروں کے تقررو تبادلے، نوٹیفکیشن جاری

لاہور:سوشل میڈیا پر متنازع سرگرمیوں کے الزام میں پولیس اہلکار کیخلاف مقدمہ

ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak