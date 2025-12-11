صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیرف میرا پسندیدہ لفظ، ملک میں اربوں ڈالر آ رہے :ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
پنسلوینیا(دنیا مانیٹرنگ)امریکی صدر ٹرمپ نے پنسلوانیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹیرف اب ان کا پسندیدہ لفظ بن چکا ہے۔۔

 ، کیونکہ ٹیرف کے ذریعے امریکا میں اربوں ڈالر آرہے ہیں۔ان کے مطابق حکومت نے انہی رقوم سے امریکی کسانوں کو 12 ارب ڈالر کی امداد فراہم کی ہے ۔تقریب میں صدر ٹرمپ نے معاشی ترقی، سرمایہ کاری، بیرونی پالیسی اور بارڈر سکیورٹی سے متعلق کئی بڑے دعوے کیے ۔ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انرجی کمپنی پنسلوانیا میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، جو امریکی معیشت کے لیے خوش آئند قدم ہے ۔

 

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے، نقدی، زیورات، موبائل چھین لئے

حافظ آباد : سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، اہلکار زخمی

حویلی لکھا : دوسری شادی پر خاوند کو تشدد کرکے قتل کردیا

گولڑہ میں غیر ملکی شہریوں کا جھگی نشینوں پر بہیمانہ تشدد

غازی آباد سے اغوا بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، ملزم گرفتار

منشیات فروش گرفتار، 50 لٹر شراب برآمد

