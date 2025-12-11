صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویتنام :صحافیوں کیلئے نیا قانون منظور اداروں کو ذرائع طلب کرنیکا اختیار

  • دنیا میرے آگے
ویتنام :صحافیوں کیلئے نیا قانون منظور اداروں کو ذرائع طلب کرنیکا اختیار

ہنوئی(اے ایف پی)ویتنام کی پارلیمنٹ نے بدھ کو نیا قانون منظور کیا جو مخصوص حالات میں صحافیوں کو اپنے ذرائع ظاہر کرنے پر مجبور کرے گا اورریاست مخالف آن لائن مواد پر پابندی عائد کرے گا۔

  یہ قانون جولائی سے نافذ ہوگا اور قومی سلامتی کے اداروں کو تحقیقات کے لیے ذرائع طلب کرنے کا اختیار دے گا۔ سوشل میڈیا پر قومی قیادت، قومی ہیروز یا مذہب کی توہین بھی جرم تصور ہوگی۔ صحافت کے حق میں سرگرم گروپس نے کہا ہے کہ یہ اقدام ویتنام میں صحافیوں کے لیے کام کرنا تقریباً ناممکن بنا دے گا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے، نقدی، زیورات، موبائل چھین لئے

حافظ آباد : سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، اہلکار زخمی

حویلی لکھا : دوسری شادی پر خاوند کو تشدد کرکے قتل کردیا

گولڑہ میں غیر ملکی شہریوں کا جھگی نشینوں پر بہیمانہ تشدد

غازی آباد سے اغوا بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، ملزم گرفتار

منشیات فروش گرفتار، 50 لٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak