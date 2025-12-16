صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ میں سزائے موت کا نیا ریکارڈ، 1سال میں 340 مجرموں کا سر قلم

  • دنیا میرے آگے
سعودیہ میں سزائے موت کا نیا ریکارڈ، 1سال میں 340 مجرموں کا سر قلم

ریاض(اے ایف پی)سعودی عرب میں رواں سال سزائے موت کے نفاذ کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے ۔ 2025میں 340 مجرموں کا سر قلم کیا گیا ، جو کسی ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔۔۔

 سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پیر کو مکہ ریجن میں قتل کے مقدمات میں تین مجرموں کو سزائے موت دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق 2025 کے دوران 232 افراد کو منشیات سے متعلق جرائم میں پھانسی دی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا سزاؤں میں اضافہ 2023 میں شروع کی گئی منشیات کے خلاف جنگ کا نتیجہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak