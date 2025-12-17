دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری، ٹاپ 5 میں 3 عرب خاندان بھی شامل
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ) غیر ملکی جریدے بلومبرگ نے ’ورلڈز رچسٹ فیملیز 2025‘ کے عنوان سے دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی۔۔۔
فہرست کے مطابق دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی دولت میں گزشتہ ایک سال کے دوران مجموعی طور پر 358.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جبکہ ان خاندانوں کی مجموعی دولت اب 29 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہے ۔رپورٹ میں عرب دنیا کے تین بااثر اور دولت مند خاندانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ، جن میں متحدہ عرب امارات کا النہیان خاندان ، سعودی عرب کا آل سعود خاندان اور قطر کا آل ثانی خاندان شامل ہیں۔ابوظہبی کے حکمران النہیان خاندان کو دنیا کا دوسرا امیر ترین خاندان قرار دیا گیا ہے ، جن کی مجموعی دولت کا تخمینہ 335.9 ارب ڈالر لگایا گیا ہے ۔ سعودی عرب کے شاہی آل سعود خاندان کو اس فہرست میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے ، جن کی مجموعی دولت 213.6 ارب ڈالر بتائی گئی ہے ۔اسی طرح قطر پر حکمرانی کرنے والا آل ثانی خاندان بلومبرگ کی 2025 کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے ، جس کی مجموعی دولت کا اندازہ 199.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے ۔فہرست میں معروف ریٹیل اسٹور چین والمارٹ کے مالک امریکا کے والٹن خاندان کو دنیا کا امیر ترین خاندان قرار دیا گیا ہے ، جن کی دولت کا تخمینہ 513.4 ارب ڈالر لگایا گیا ہے ۔