صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانیوالے فلسطینی مزاحمتی ہدایتکارمحمد بکری کا انتقال

  • دنیا میرے آگے
غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانیوالے فلسطینی مزاحمتی ہدایتکارمحمد بکری کا انتقال

غزہ(دنیا مانیٹرنگ )دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننے والے اداکار اور فلم ساز محمد بکری 72 برس کی عمر میں انتقال کرگئے ،عرب میڈیا کے مطابق حساس دل اور فلسطینیوں کے لیے درد رکھنے والے اس عظیم فلم ساز کو دل اور ۔۔۔

پھیپھڑوں کے مختلف عارضوں کا سامنا  تھا۔انہیں طبیعت بگڑنے پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے ،اپنے آخری دنوں میں بھی انہوں نے کسی بھی جبر اور پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے مختلف پراجیکٹس پر کام کیا۔72 سالہ فلم ساز کو سب سے زیادہ شہرت 2002 کی دستاویزی فلم ‘‘جنین، جنین’’ سے ملی تھی۔ جنین میں واقع فلسطینی پناہ گزین پر کیا قیامت گزری تھی وہ اس فلم میں دکھائی گئی تھی۔اسرائیل نے اپنا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے کے ڈر سے فلم کی نمائش پر پابندی عائد کردی تھی۔فلم ساز محمد نے ہمت نہ ہاری اور قانونی جنگ لڑتے رہے یہاں تک کہ 2022 میں اسرائیلی سپریم کورٹ نے بھی فلم کو ہتکِ عزت قرار دیکر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جب ماں بنی تو سب کچھ غیر اہم ہوگیا:فریدہ شبیر

صبا قمر کااپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر طنزیہ جواب

ایک چاہنے والے نے سالگرہ پر 10لاکھ کاچیک تحفے میں بھیجا:ڈکی بھائی

ندا یاسر نے میری طلاق بارے ویڈیو وائرل کروائی:فضا علی

شہریار زیدی نے نیّرہ نور سے ملاقات کی یادیں شیئر کردیں

تھری ایڈیٹس کے سیکوئل میں چوتھے کردار کا اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak