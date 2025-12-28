صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کی 2ایئر ہوسٹسز میں لڑائی انتظامیہ نے معطل کر دیا ، ویڈیو وائرل

  • دنیا میرے آگے
پی آئی اے کی 2ایئر ہوسٹسز میں لڑائی انتظامیہ نے معطل کر دیا ، ویڈیو وائرل

جدہ (دنیا مانیٹرنگ) پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے ) کی پرواز میں دو فضائی میزبانوں کی آپس میں لڑائی ہوگئی۔ پی آئی اے کی پرواز جدہ سے ملتان آرہی تھی۔ جدہ انٹرنیشنل ڈیپارچر لاؤنج میں فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

 انتظامیہ نے لڑائی کا سختی  سے نوٹس لے لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں فضائی میزبانوں کو معطل کردیا گیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ واقعہ23دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ دونوں فضائی میزبانوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak