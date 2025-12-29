روس اور یوکرین کے صدور امن معاہدہ کیلئے سنجیدہ : ٹرمپ
امریکی صدر کی زیلنسکی سے پام بیچ میں ملاقات ،پوٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو
پام بیچ(اے ایف پی،دنیانیوز)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امن معاہدے کیلئے روس اور یوکرین کے صدور سنجیدہ ہیں۔روس یوکرین امن معاہدے کی کوششوں کے سلسلے میں یوکرینی صدر زیلنسکی فلوریڈا کے شہر پام بیچ پہنچے ، امریکی صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کا مارا لاگو کلب کے صدارتی گیٹ پر استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں میں روس یوکرین جنگ پر تفصیلی گفتگو ہوئی، دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ملاقات میں امن معاہدے سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کے ساتھ ملاقات سے قبل روسی صدر پوٹن سے ٹیلیفونک گفتگو بھی کی، ٹرمپ نے پوٹن سے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔امریکی صدر کا کہناتھاکہ روس یوکرین کے درمیان امن معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں، اب تک 7 جنگوں اور تنازعات کو ختم کروا چکا ہوں، اقوام متحدہ کسی جگہ بھی کردار ادا نہیں کر سکا، شاید امریکا اب حقیقی اقوام متحدہ بن چکا ہے۔