صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس اور یوکرین کے صدور امن معاہدہ کیلئے سنجیدہ : ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
روس اور یوکرین کے صدور امن معاہدہ کیلئے سنجیدہ : ٹرمپ

امریکی صدر کی زیلنسکی سے پام بیچ میں ملاقات ،پوٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو

پام بیچ(اے ایف پی،دنیانیوز)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امن معاہدے کیلئے روس اور یوکرین کے صدور سنجیدہ ہیں۔روس یوکرین امن معاہدے کی کوششوں کے سلسلے میں یوکرینی صدر زیلنسکی فلوریڈا کے شہر پام بیچ پہنچے ، امریکی صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کا مارا لاگو کلب کے صدارتی گیٹ پر استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں میں روس یوکرین جنگ پر تفصیلی گفتگو ہوئی، دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ملاقات میں امن معاہدے سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کے ساتھ ملاقات سے قبل روسی صدر پوٹن سے ٹیلیفونک گفتگو بھی کی، ٹرمپ نے پوٹن سے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔امریکی صدر کا کہناتھاکہ روس یوکرین کے درمیان امن معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں، اب تک 7 جنگوں اور تنازعات کو ختم کروا چکا ہوں، اقوام متحدہ کسی جگہ بھی کردار ادا نہیں کر سکا، شاید امریکا اب حقیقی اقوام متحدہ بن چکا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں :شہر ی لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور:باراتیوں کی ویگن نہر میں جا گری،1جاں بحق ، 11زخمی

لڑکی نے شادی سے چند روز قبل خودکشی کر لی

سیالکوٹ :مبینہ پولیس مقابلہ میں زیر حراست ملزم ہلاک

چترال:گھرمیں بھائی،سابق بیوی،3سالہ بچی قتل،ملزم فرار

ڈسکہ: چار مختلف وارداتوں میں شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak