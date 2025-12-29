ایران نے روس سے 3 مشاہداتی سیٹلائٹس خلا میں بھیج دئیے
ظفر2، پایا ، کوثر 1.5 ووسٹوچنی کاسموڈروم سے سویوزراکٹ سے چھوڑے گئے مغربی ممالک کو سیٹلائٹس میں بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا خدشہ ،ایران کی تردید
تہران (اے ایف پی)ایران نے گزشتہ روز روس سے تین مقامی طور پر بنائے گئے مشاہداتی سیٹلائٹس خلا میں بھیج دئیے ،یہ مغربی پابندیوں کے باوجود تہران کے خلائی پروگرام کیلئے ایک نیا قدم ہے ۔ ایرانی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تین ایرانی سیٹلائٹس ظفر2، پایا اور کوثر 1.5 روس میں ووسٹوچنی کاسموڈروم سے سویوز راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجے گئے ،پیا ایران کا مقامی طور پر تیار کیا جانے والا سب سے جدید ترین امیجنگ سیٹلائٹ ہے، جو تصویری حل کو بہتر بنانے کیلئے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے۔
سیٹلائٹ آبی وسائل کے انتظام، ماحولیاتی نگرانی اور نقشہ سازی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ ایران نے گزشتہ دو سالوں میں 10 سیٹلائٹ لانچ کئے ہیں۔ مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ ان سیٹلائٹ لانچ سسٹمز میں ایسی ٹیکنالوجیز شامل ہیں جو بیلسٹک میزائلوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز کے ساتھ بدل سکتی ہیں جو ممکنہ طور پر جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تہران ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس کی تردید کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔ایران کا موقف ہے کہ اس کی ایرو سپیس انڈسٹری پرامن ہے اور اس کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی تعمیل کرتا ہے۔