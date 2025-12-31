صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر :پابندیاں مزید سخت تلاشی ،چھاپوں کی کارروائیاں تیز

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر :پابندیاں مزید سخت تلاشی ،چھاپوں کی کارروائیاں تیز

سرینگر(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج،پیراملٹری اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے ورکنگ بائونڈری اور۔۔۔

 کنٹرول لائن کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں ۔ بھارتی فورسزنے اہم شاہراہوں پر اضافی چوکیاں قائم کر دیں اور فورسز اہلکار گاڑیوں ، مسافروں اور راہگیروں  کی سخت تلاشی لے رہے ہیں ۔قابض حکام نے کپواڑہ، کولگام، شوپیاں اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں وی پی این کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بی بی ایل : شاہین انجرڈ ، پی سی بی نے وطن واپس بلا لیا

فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی عالمی سطح پر غیر معمولی طلب

راشد نسیم کی سال میں 25عالمی ریکارڈز بنا کر تاریخ رقم

انگلینڈ کا ٹی 20ورلڈ کپ کیلئے سکواڈ کا اعلان ، آرچر کی واپسی

پی ایس ایل میں ہر فرنچائزکوڈائریکٹ سائننگ کی اجازت ملنے کا امکان

گوتم گمبھیر کو ریڈ بال کی کوچنگ سے الگ کرنے کی منصوبہ بندی شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak