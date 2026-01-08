گرین لینڈ پر ٹرمپ کی للچائی نظریں ، وجوہا ت کیا ہیں ؟
جرمنی سے چھ گنا بڑا جزیرہ ،یہاں 38 معدنیات بڑی مقدار میں موجود امریکا تک روسی میزائلوں کا مختصر راستہ بھی گرین لینڈ سے گزرتا ہے
کوپن ہیگن (دنیا مانیٹرنگ )گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو جرمنی سے چھ گنا بڑا ہے۔ یہ آرکٹک (شمالی قطب )میں واقع ہے لیکن ڈنمارک کا خودمختار علاقہ ہے ۔ امریکی فوج نے دہائیوں تک یہاں ا پنا اڈا قائم رکھا جسے بیلسٹک میزائلوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جزیرے پر 38 معدنیات بڑی مقدار میں موجود ہیں جن میں کاپر، گریفائٹ، نیوبیئم، ٹائٹی نیئم، روڈیئم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نایاب معدنیات جیسا کہ نیوڈیمیئم اور پریسیوڈائمیئم جو الیکٹرک گاڑیوں کی موٹر اور ونڈ ٹربائن بنانے میں کام آتی ہیں بھی پائی گئی ہیں۔تاریخی طور پر، ڈنمارک نے امریکی موجودگی کو تسلیم کیا کیونکہ کوپن ہیگن کے پاس گرین لینڈ کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نیٹو کے ذریعے امریکا کی سلامتی کی ضمانت سے فائدہ اٹھاتا ہے ۔ گرین لینڈ کا دارالحکومت نوک، نیویارک کے قریب اور کوپن ہیگن سے دور واقع ہے ، جو اس کی سٹراٹیجک اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے ۔
یہ چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تقریباً 57,000 لوگ رہتے ہیں، نئے بحری راستوں کے قریب ہے ۔ برف کے پگھلنے کی وجہ سے یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر کا وقت کافی کم ہو سکتا ہے ۔سی این بی سی سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے ، یوریشیا گروپ کے سیاسی خطرے کے ماہر کلیٹن ایلن نے کہا:ٹرمپ اصل میں رئیل اسٹیٹ کا آدمی ہے ۔ گرین لینڈ اقتصادی فوائد اور دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے اگلے تین سے پانچ دہائیوں میں سب سے قیمتی جائیدادوں میں سے ایک ہے ۔ماہرین کے مطابق، امریکا کا شمال مغربی گرین لینڈ میں ایک فضائی اڈا ہے کیونکہ روس کے میزائلوں کے لیے امریکا تک سب سے مختصر راستہ گرین لینڈ اور شمالی قطب سے گزرتا ہے ۔یہ اڈا روسی آبدوزوں کی نگرانی کے لیے بہت اہم ہے ۔گرین لینڈ دو اہم بحری راستوں کے اوپر ہے : نارتھ ویسٹ پاسج اور ٹرانس پولر سی روٹ۔ جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے ، یہ راستے زیادہ استعمال کے قابل ہو رہے ہیں، اور تجارتی اور فوجی دونوں لحاظ سے گرین لینڈ کی اہمیت بڑھ رہی ہے ۔