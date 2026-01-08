صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران :مہنگائی کیخلاف مظاہرے جاری ، مزید 2افراد ہلاک

  • دنیا میرے آگے
ایران :مہنگائی کیخلاف مظاہرے جاری ، مزید 2افراد ہلاک

صدر پزشکیان نے فورسز کو مظاہرین کیخلاف کارروائی سے روک دیا عدلیہ نے اسرائیل کیلئے جاسوسی الزام میں ایک شخص کو پھانسی دیدی ٹرمپ ، نیتن یاہو کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دینگے :ایرانی فوجی سربراہ

تہران(اے ایف پی)ایران میں مہنگائی کیخلاف مظاہروں کی لہر کے گیارہویں روز مزید 2افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ۔بدھ کو جنوب مغربی شہر لُردرگان میںدکاندار احتجاج کر رہے تھے ،اس دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کی۔ ہیومن رائٹس کے مطابق اب تک کم از کم 39 مظاہرین ہلاک ہو چکے ، ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ فسادات میں سکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سکیورٹی فورسز کو مظاہرین کیخلاف کارروائی سے روک دیا۔ایران کی عدلیہ نے بدھ کو علی اردستانی کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں پھانسی دیدی۔ایران میں گزشتہ سال 1500 افراد کو پھانسی دی گئی،جبکہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات پر 12 افراد کو سزائے موت دی گئی ۔ ایران کے فوجی سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہاکہ ٹرمپ ، نیتن یاہو کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دینگے ، ایران بیرونی طاقتوں کے خطرات برداشت نہیں کرے گا۔ آسٹریلوی حکومت نے اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے ۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا کہ ایران میں ملک گیر پرتشدد احتجاج جاری ہے اور صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکول کڈمین اور مشہور گلوکار کیتھ اربن نے راہیں جدا کرلیں

ٹیلر سوئفٹ کی ایک بار پھر میوزک چارٹس پر حکمرانی

جتنا نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز:صبا فیصل

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

نمرہ شاہد کا کاجول کیساتھ اپنے موازنے پر رد عمل

طالبہ کی خودکشی کی کوشش، مشی خان کا تحقیقات کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak