صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا چاول کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا

  • دنیا میرے آگے
انڈونیشیا چاول کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا

جکارتہ(اے ایف پی)انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانٹو نے کہا کہ ملک کی چاول کی پیداوار تمام گھریلو ضروریات کوپورا کر رہی ہے۔۔

، جسے انہوں نے خوراک کی خود کفالت میں اہم کامیابی قرار دیا۔ 2025 میں ملک نے 3کروڑ47لاکھ10ہزار ٹن چاول پیدا کیا، سالانہ کھپت 3کروڑ11لاکھ9ہزار ٹن ہے ۔ صدر نے کہا کہ یہ ہدف ایک سال سے بھی کم وقت میں حاصل ہوا، حکومت نے کسانوں کیلئے سبسڈی اور قوانین میں آسانیاں فراہم کیں۔ انڈونیشیا نے 2025 میں کسی بھی ملک سے چاول کی درآمد نہیں کی، جو ملک کے لیے خود کفالت کی علامت ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا، زمین کی گردش سے بجلی پیدا کرنے کا آلہ ایجاد

بھارت، دیوار میں پھنسے چور کو پولیس نے نجات دلائی

تعمیراتی سائٹس پر غصیل عورت کی تصویر، معاملہ کیا ہے

نظریاتی اختلاف ،اے آئی گرل فرینڈ نے نوجوان کو چھوڑ دیا

بادشاہ جس کی دولت کا بڑا حصہ کرائے سے جمع ہوتا ہے

مادورو کی گرفتاری پر شرط لگانے والا جواری مالا مال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak