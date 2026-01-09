کرین سے لٹک کر پرندے کی جان بچانے والا ہیرو بن گیا
ممبئی(نیٹ نیوز)کرین سے لٹک کر پھنسے پرندے کی جان بچانے والا شخص سوشل میڈیا کا ہیرو بن گیا۔
سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر تاروں میں پھنسے ایک پرندے کو آزاد کراتا دکھائی دیتا ہے ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا، ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ شخص زمین سے خاصی اونچائی پر کرین کے سہارے لٹکا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک سٹریٹ لائٹ کے قریب تاروں میں ایک پرندہ بری طرح پھنسا ہوا ہے ، شدید خطرے کے باوجود وہ شخص پرسکون رہتا ہے وہ ایک نوکیلے آلے کی مدد سے آہستگی سے تار کاٹتا ہے ، اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہ نہ تو پرندے کو نقصان پہنچے اور نہ ہی اس کا اپنا توازن بگڑے ، چند لمحوں بعد پرندہ آزاد ہو جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے ، جبکہ کرین پر موجود افراد اسے بحفاظت واپس کھینچ لیتے ہیں۔