جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل

  • عجائب دنیا
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست اڑیسہ کے ضلع کیونجھر سے سامنے آنے والی ایک غیر معمولی اور دلچسپ ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرلی ہے۔

جس میں ایک جنگلی ہاتھی کو فٹبال کھیلتے دیکھا جاسکتا ہے ۔یہ منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب ایک مقامی گراؤنڈ میں نوجوان فٹبال کھیلنے میں مصروف تھے ۔ویڈیو کے مطابق کھیل کے دوران اچانک جنگل کی جانب سے ایک ہاتھی میدان میں داخل ہوا اور فٹبال کے قریب آکر رک گیا۔ حیران کن طور پر ہاتھی نے نہ صرف گیند میں دلچسپی دکھائی بلکہ اپنی ٹانگوں سے فٹبال کو کک کرنا بھی شروع کردیا، جس سے میدان میں موجود نوجوان کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہوگئے ۔مناظر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نوجوان احتیاط کے ساتھ ہاتھی سے دور رہے ، جبکہ ہاتھی اطمینان سے فٹبال کے ساتھ کھیلتا رہا۔ 

 

