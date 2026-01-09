بے وفائی کرتے پکڑے جانیوالے شوہر کا ہوٹل پر مقدمہ
روم(نیٹ نیوز)اٹلی میں بیوی سے بے وفائی کرنے والے شخص نے ٹِک ٹاک پر بغیر اجازت اپنی اشتہاری ویڈیو جاری کرنے پر ریسٹورنٹ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔
ریسٹورنٹ کی جاری کردہ ویڈیو بے وفا شوہر کی اہلیہ نے دیکھی اور اس کو بطور ثبوت استعمال کرتے ہوئے خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی جس کے بعد شوہر نے پرائیوسی میں دراندازی کرنے پر ریسٹورنٹ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے ۔فی الحال یہ بات واضح نہیں کہ شوہر کی یہ پروموشنل ٹک ٹاک ویڈیو اہلیہ کے سامنے خود بخود آگئی یا پھر کسی نے شوہر کو پہچان کر ان کی اہلیہ کو یہ ویڈیو بھیجی۔ تاہم، اہم بات یہ ہے کہ ویڈیو میں اہلیہ نے اپنے خاوند کو کسی اور خاتون کے ساتھ دیکھا تھا جبکہ خاوند نے ان کو بتایا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہیں۔