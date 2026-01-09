صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیلاروس کی جانباز کا بلندی سے سکائی جمپ کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
بیلاروس کی جانباز کا بلندی سے سکائی جمپ کا ریکارڈ

منسک(نیٹ نیوز)بیلاروس کی ایک جانباز نے 20 ہزار 945 فٹ بلندی پر ہیلی کاپٹر سے جمپ لگا کر سکائی اسرفنگ کرنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

اولگا نومووا (جو گزشتہ 15 برس سے اسکائی سرفنگ کر رہی ہیں) نیپال کے ایک علاقے سیانگبوچے میں بلند ترین سکائی سرف جمپ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے کودیں۔ انہوں نے 20 ہزار 945 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی اور 12 ہزار 356 فٹ تک اپنے بورڈ پر قابو رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور بحفاظت زمین پر لینڈ کیا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے سکائی سرفنگ کو دریافت کیا ہے تب سے ایک منفرد سکائی ڈائیو ان کا خواب تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ مقابلے ،5ڈاکواپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

سرگودھا:اغوا شہری قتل ،بوری میں بند لاش کے ٹکڑے برآمد رشتہ دار گرفتار

لاہور میں لاکھوں کے ڈاکے ، نقدی موبائل فون چھین لئے

حوالہ ہنڈی ، منی لانڈرنگ میں ملوث 2ملزم گرفتار

ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق،4شدیدزخمی

سٹور کو ایکسپائری جوس فروخت کرنے پر سیل کر دیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak