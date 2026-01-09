بیلاروس کی جانباز کا بلندی سے سکائی جمپ کا ریکارڈ
منسک(نیٹ نیوز)بیلاروس کی ایک جانباز نے 20 ہزار 945 فٹ بلندی پر ہیلی کاپٹر سے جمپ لگا کر سکائی اسرفنگ کرنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
اولگا نومووا (جو گزشتہ 15 برس سے اسکائی سرفنگ کر رہی ہیں) نیپال کے ایک علاقے سیانگبوچے میں بلند ترین سکائی سرف جمپ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے کودیں۔ انہوں نے 20 ہزار 945 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی اور 12 ہزار 356 فٹ تک اپنے بورڈ پر قابو رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور بحفاظت زمین پر لینڈ کیا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے سکائی سرفنگ کو دریافت کیا ہے تب سے ایک منفرد سکائی ڈائیو ان کا خواب تھا۔