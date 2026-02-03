صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی :ٹریوی فاؤنٹین پر ٹکٹ سسٹم نافذ سالانہ 60 لاکھ یورو آمدن متوقع

  • دنیا میرے آگے
روم (اے ایف پی )اٹلی کے مشہور تاریخی مقام ٹریوی فاؤنٹین پر نیا ٹکٹ سسٹم نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت سیاحوں سے دو یورو فیس وصول کی جا رہی ہے ۔۔۔

 اس اقدام کا مقصد فنڈز اکٹھے کرنا اور بڑھتی ہوئی بھیڑ پر قابو پانا ہے ۔ فیس ادا کرنے والے سیاح نسبتاً کم ہجوم والے حصے میں فاؤنٹین کے قریب جا سکتے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اس نظام سے سالانہ کم از کم 60 لاکھ یورو آمدن متوقع ہے ، جو فاؤنٹین کے تحفظ، عملے کی تعیناتی اور روم کے مقامی شہریوں کے لیے عجائب گھروں میں مفت داخلے پر خرچ کی جائے گی۔

 

 

