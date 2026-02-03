صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کی مائیکل وولف اور ایپسٹین سٹیٹ کو قانونی کارروائی کی دھمکی

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کی مائیکل وولف اور ایپسٹین سٹیٹ کو قانونی کارروائی کی دھمکی

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)ٹرمپ نے مصنف مائیکل وولف اور جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین کی سٹیٹ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی۔۔

 امریکی صدر نے کہا کہ حال ہی میں جاری کی گئی ایپسٹین سے متعلق دستاویزات میری بے گناہی کا ثبوت ہیں۔ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مائیکل وولف ہی وہ شخص تھا جو ایپسٹین کے ساتھ مل کر مجھے نقصان  پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔انہوں نے اس بات کا قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ مائیکل وولف اور ایپسٹین کی سٹیٹ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بائیکاٹ کا فیصلہ سخت لیکن ملکی و قار کیلئے ناگزیر : سابق کرکٹرز

پاک بھارت میچ ،بھارتی براڈ کاسٹر کو140 ارب کانقصان

ٹی 20ورلڈ کپ،پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی

پاکستانی بائیکاٹ،بھارتی ٹیم کیلئے پھر بھی سری لنکا جانا ناگزیر

انگلینڈ لائنز سے ٹی 20سیریز ،پاکستان شاہینز سکواڈ کا اعلان

نجی مصروفیات، ڈیوڈویزے پی ایس ایل سے دستبردار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak