پاک بھارت میچ ،بھارتی براڈ کاسٹر کو140 ارب کانقصان

  • کھیلوں کی دنیا
پاک بھارت میچ ،بھارتی براڈ کاسٹر کو140 ارب کانقصان

میچ نہ ہونے سے پاکستان،بھارت کے آئی سی سی ریونیو میں بھی کٹوتی ہو گی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی جانب سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارت میں مچنے والے شور کی وجہ اس کا 50 کروڑ ڈالر (140 ارب پاکستانی روپے ) کی مالیت کا ہونا ہے جس میں براڈکاسٹ حقوق، ایڈورٹائزنگ پریمیئم ، سپانسرشپ ایکٹیویشن، ٹکٹنگ اور قانونی سٹے بازی سمیت دیگر کمرشل سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس میچ کی وجہ سے پورے ٹورنامنٹ میں جان پڑتی ہے ، براڈکاسٹر مہنگے داموں حقوق خریدتے ہیں اور آئی سی سی ان بورڈز کی مالی اعانت کرتا ہے جو اس قسم کا ریوینیو نہیں کما سکتے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق میچ نہ ہونے کا نقصان سب سے پہلے میچ کے حقوق رکھنے والوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ صرف اشتہارات کی مد میں پاک بھارت میچ کے دوران ایک اندازے کے مطابق 3 ارب بھارتی روپے (9.2 ارب پاکستانی روپے ) کمائے جاتے ہیں۔نقصان کی صورت میں براڈکاسٹر اپنا نقصان آئی سی سی سے پورا کرتا ہے جس کے بعد صرف پاکستان اور بھارت کے ریونیو میں ہی کٹوتی نہیں ہوگی بلکہ دیگر فُل اور ایسوسی ایٹ بورڈز کی ادائیگیوں میں آئی سی سی کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔

 

