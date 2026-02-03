صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی مصروفیات، ڈیوڈویزے پی ایس ایل سے دستبردار

  • کھیلوں کی دنیا
نجی مصروفیات، ڈیوڈویزے پی ایس ایل سے دستبردار

مستقبل میں دوبارہ ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالنے کا منتظر ہوں،گفتگو

لاہور (سپورٹس ڈیسک)لاہور قلندرز کے سٹار کھلاڑی ڈیوڈویزے نجی مصروفیات کے باعث پی ایس ایل سیزن 11 سے دستبردار ہو گئے ۔لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے مطابق تجربہ کار آل راؤنڈر ڈیوڈ ویزے ، نجی مصروفیات اور خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں حصہ نہیں لیں گے ۔ڈیوڈویزے نے گزشتہ سات سیزنز میں لاہور قلندرز کے ساتھ ایک مضبوط اور دیرپا تعلق قائم کیا ہے اور انہوں نے مستقبل میں دوبارہ پی ایس ایل میں واپسی کا ارادہ ظاہر کیا ہے ۔ قلندرز ڈیوڈ ویزے کے اپنے خاندان کو وقت دینے کے فیصلے کا مکمل احترام کرتی ہے۔

ڈیوڈ ویزے نے بتایا کہ لاہور قلندرز کا حصہ بننا محض کرکٹ نہیں بلکہ ایک خاندان کا حصہ بننے جیسا ہے ۔ ٹیم میں بھائی چارہ، مثبت ماحول اور ہر روز جذبے کے ساتھ کھیلنا اس فرنچائز کو خاص بناتا ہے ۔ ٹیم اور شائقین کی جانب سے مجھے مرشد کہلانا ہمیشہ یادگار رہے گا۔ میں ٹیم کے تمام افراد سے محبت اور احترام کا شکر گزار ہوں،میں مستقبل میں دوبارہ شامل ہونے اور ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالنے کا منتظر ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا مود ی کو فون ، تجارتی معاہدے کا اعلان

ایرانی صدر نے امریکا سے مذاکرات کی منظوری دیدی

بٹ کوائن :75ہزار ڈالر سے نیچے

ٹرمپ کی مائیکل وولف اور ایپسٹین سٹیٹ کو قانونی کارروائی کی دھمکی

یورپ کو عالمی طاقت بننا ہوگا،ورنہ امریکا اور چین کے زیر اثر رہ جائیگا:ماریو ڈراگی

امریکا:نایاب معدنیات کا سٹاک پائل قائم کرنیکا اعلان،12ارب ڈالرمختص

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak