صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا میزائل کی رینج بڑھانے والی ٹیکنالوجی کا تجربہ

  • دنیا میرے آگے
بھارت کا میزائل کی رینج بڑھانے والی ٹیکنالوجی کا تجربہ

نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)بھارت نے میزائل کی رینج بڑھانے والی فضا سے فضا میں مار کرنیوالی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا ہے ۔۔

بھارت دفاعی تحقیق و ترقیاتی تنظیم (ڈی آر ڈی او)نے سالڈ فیول ڈکٹڈ ریم جیٹ (ایس ایف ڈی آر)ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا ۔وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے محققین اور صنعت کو مبارکباد دی ہے ۔تجربہ 3 فروری کی صبح 10 بجکر 45 منٹ پر اڑیسہ کے ساحل پر واقع انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج (آئی ٹی آر)چندی پور سے کیا ہے ۔وزارت دفاع کے مطابق اس تجربے کے بعد بھارت ان چند ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے جو اس جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں جس کی مدد سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی میزائل تیار کیے جا سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak