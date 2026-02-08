صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کا لبنانی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل کا لبنانی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ

غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو متوقع،اٹلی کا بھی شمولیت سے انکار اسرائیلی صدر کا دورہ سڈنی ،فلسطینی حامیوں کی احتجاج کی کال، پولیس تعینات

بیروت،واشنگٹن،سڈنی (اے ایف پی، دنیا مانیٹرنگ) اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ کیا ہے ۔ واقعے کے بعد لبنانی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کے دروازے کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے ۔لبنانی وزیر ماحولیات نے مشتبہ کیمیائی مواد کے اسپرے کی تصدیق کی ہے ۔ وائٹ ہاؤس نے بورڈ آف پیس کے تحت عالمی رہنماؤں کا پہلا اجلاس 19 فروری کو کرانے پر غور شروع کر دیا۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیرِ نو کیلئے فنڈ ریزنگ کانفرنس بھی متوقع ہے ۔امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس کی تیاری ابتدائی مراحل میں ہے ، تبدیلی بھی ممکن ہے ۔سڈنی میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے دورے کے دوران پولیس نے بڑے پیمانے پر تعیناتی کا اعلان کیا ہے تاکہ تصادم کو روکا جا سکے۔

صدر ہرزوگ چار روزہ دورے میں14دسمبر کو بونڈائی بیچ پر ہونے والے حملے پر یہودی کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے ، انسانی حقوق کے گروپس اور پروفلسطینی کارکن احتجاج کی کال دے چکے ۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے اعلان کیا کہ وہ دو ہفتے میں واشنگٹن جائیں گے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کے \"بورڈ آف پیس\" کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے قائم کردہ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے ، کیونکہ یہ اقدام آئینی طور پر ممکن نہیں۔ اٹلی کا آئین کسی ایک غیر ملکی رہنما کی قیادت میں قائم ادارے میں شمولیت کی اجازت نہیں دیتا ۔واضح رہے فرانس اور برطانیہ سمیت دیگر امریکی اتحادیوں نے بھی اس فورم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اسلام آباد دھما کے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی،ماسٹر مائنڈ زیر حراست،تعلق داعش سے ہے،فنڈنگ اور ٹارگٹ بھارت دے رہا:حالت جنگ میں ہیں:وزیر داخلہ

سپریم کورٹ:عمران خان کیخلاف13مقدمات کل سماعت کیلئے مقرر:خصوصی عدالت:ذاتی معالج سے معائنے کی درخواست مسترد

سینیٹری ورکرز کی ہلاکت ،وزیراعلیٰ مریم نواز کا ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کا حکم

بسنت کی رنگینیاں عروج پر،غیر ملکیوں نے بھی لاہور کا رخ کر لیا ،آج آخری روز

گھنا ؤ نے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کٹہرے میں لا یا جائیگا:شہباز شریف

سٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا عدلیہ کا دائرہ اختیار نہیں:جسٹس علی باقر نجفی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak