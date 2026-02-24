صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی دہلی :برطانوی معمار کی جگہ آزادی پسند رہنما چکرورتی کا مجسمہ نصب

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی :برطانوی معمار کی جگہ آزادی پسند رہنما چکرورتی کا مجسمہ نصب

نئی دہلی(اے ایف پی) بھارت کے صدارتی محل میں برطانوی معمار ایڈون لٹیئنس کی یادگار کی جگہ آزادی پسند رہنما چکرورتی راجا گوپالاچری کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔۔

بھارتی صدر نے کہا کہ یہ اقدام نوآبادیاتی ذہنیت کے نشانات ختم کرنے اور بھارتی ثقافت کو فخر کے ساتھ اپنانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ وزیرِاعظم مودی نے گزشتہ برسوں میں کئی برطانوی دور کی یادگاریں نئی عمارتوں اور مجسموں سے تبدیل کی ہیں۔ لٹیئنس کے پوتے نے اس اقدام پر افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاک انگلینڈ ٹاکرا آج فرحان آرچر کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار

پی ایس ایل فرنچائز راولپنڈی نے ٹیم کے نام پنڈیز رکھ دیا

ڈوپلیسی نے بابر کی بیٹنگ آرڈر میں تنزلی کا فیصلہ درست قرار دیدیا

ورلڈ کپ، پلیئنگ الیون میں شاہین آفریدی کی واپسی کا امکان

ہنڈرڈ لیگ، ای سی بی کی بھارتی فرنچائز کوشٹ اپ کال

افغانستان پہلی مرتبہ سیریز کیلئے سری لنکا کی میزبانی کو تیار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak