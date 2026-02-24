صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو یارک :شدید برفانی طوفان ڈرائیونگ پر پابندی ،سکولز بند

  • دنیا میرے آگے
نیو یارک :شدید برفانی طوفان ڈرائیونگ پر پابندی ،سکولز بند

نیویارک(اے ایف پی) شمال مشرقی امریکا میں شدید برفانی طوفان کے باعث نیویارک نے غیر ضروری ڈرائیونگ پر پابندی اور سکولز بند کرنے کا حکم دیا ہے ۔۔۔

 متوقع برفباری بعض علاقوں میں دو فٹ تک پہنچ سکتی ہے ، نیشنل ویدر سروس کے مطابق طوفان کے باعث برف دو سے تین انچ فی گھنٹہ برسے گی ،5کروڑ 40لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ نیویارک میئر زہران ممدانی نے کہا کہ شہر نے گزشتہ دہائی میں اس شدت کا طوفان نہیں دیکھا، انہوں نے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی گئی ہے ۔ طوفان کے باعث80ہزار بجلی صارفین متاثر اور 5ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان میں کارروائی ناگزیر، 100 دہشتگرد مرنے کی اطلاعات، 10 ارب روپے دینے کو تیار مگر گارنٹی دیں مداخلت نہیں ہوگی : صرف جنازے نہیں اٹھائینگے بھرپور جواب دینگے : وفاقی حکومت

آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف میں سو ارب تک کمی کی درخواست کرنے کا فیصلہ

بلوچستان : دہشتگردوں کے حملے، 3 ایف سی اہلکار، 6 شہری شہید، ڈی آئی خان میں 4 خوراج ہلاک

میت ہسپتال سے گھر پہنچانے کیلئے فری ایمبولینس سروس، مریم نواز نے منظوری دیدی

فضائی کارروائی کے بعد افغانستان کا رابطہ، مذاکرات کی درخواست، پاکستان کا انکار

سربراہ سی سی ڈی کو نہ بلاتے تو ان 3 لوگوں کی لاشیں ملتیں : ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak