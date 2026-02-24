صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان پہلی مرتبہ سیریز کیلئے سری لنکا کی میزبانی کو تیار

  • کھیلوں کی دنیا
افغانستان پہلی مرتبہ سیریز کیلئے سری لنکا کی میزبانی کو تیار

لاہور(سپورٹس ڈیسک)افغانستان کرکٹ بورڈ وائٹ بال سیریز کیلئے سری لنکا کی میزبانی کرے گا۔افغانستان کرکٹ بورڈ نے وائٹ بال سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا، تین ون ڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلی جائے گی۔افغانستان کرکٹ بورڈ پہلی مرتبہ سری لنکا کے ساتھ سیریز کی میزبانی کرے گا۔

وائٹ بال سیریز 13 سے 25 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ ٹی ٹونٹی میچز 13، 15 اور 17 مارچ کو شارجہ میں کھیلے جائیں گے ۔اسی طرح ون ڈے میچز 20، 22 اور 25 مارچ کو دبئی میں کھیلے جائیں گے ۔علم میں رہے کہ گزشتہ برس پاکستان کی میزبانی میں سری لنکا، افغانستان اور پاکستان کی سیریز کا اعلان کیا گیا تھا جس سے افغانستان نے دستبرداری کا اعلان کردیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak