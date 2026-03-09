نیویارک:زہران ممدانی کے گھر کے باہر سے 2 دھماکا خیزڈیوائسز بر آمد،6 افراد گرفتار
نیویارک (اے ایف پی)نیویارک میں ہفتے کو مسلمانوں کیخلاف ریلی نکالی گئی،اس دوران نیویارک کے میئر زہران ممدانی کے گھر کے باہر سے 2 دھماکا خیز مشکوک ڈیوائسز قبضے میں لی گئیں۔
پولیس اور ایف بی آئی کی مشترکہ ٹیم واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ، این وائی پی ڈی کمشنر جیسیکا ٹش نے بتایا کہ ڈیوائسز میں بولٹس، سکروز اور فیوز شامل تھے ، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ حقیقی بم تھے یا نقل۔ چھ افراد گرفتار کیے گئے ہیں ، جن میں دو افراد پر ڈیوائسز رکھنے کا شبہ ہے ۔