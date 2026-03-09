صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینٹاگون کیساتھ معاہدہ،اوپن اے آئی روبوٹکس کے سربراہ احتجاجاًمستعفی

نیویارک (اے ایف پی)اوپن اے آئی کے روبوٹکس اور کنزیومر ہارڈویئر کے سربراہ کیٹلن کلینوسکی نے اپنے عہدے سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے کمپنی کے پینٹاگون کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 جس میں اوپن اے آئی کے اے آئی ماڈلز کو پینٹاگون کے خفیہ کلاؤڈ نیٹ ورک پر استعمال کیے جانے کی بات شامل ہے ۔ کلینوسکی نے سوشل میڈیا پر کہا معاہدہ جلد بازی میں طے کیا گیا اور اس کے حفاظتی اور اخلاقی ضوابط واضح نہیں تھے ، خاص طور پر ملازمین کی جاسوسی اور خودکار ہتھیاروں کے حوالے سے تشویش ہے ۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے کہامعاہدے میں ترمیم کی جائے گی تاکہ ماڈلز کو "ڈومیسٹک سرویلنس" کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔

 

Dunya Bethak