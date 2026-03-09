امریکی ٹیرف آگ پر ایندھن ڈالنے کے مترادف :چین
دنیا کی دو بڑی معیشتیں تجارتی ٹیرف اور جغرافیائی مسائل پر ٹکراؤ کا شکار :چینی سفارتکار مضبوط مکّہ مضبوط وجہ نہیں ہوتی ،دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے مشرق وسطیٰ جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی،امن کے فروغ کی ضرورت ہے :وانگ یی
بیجنگ(اے ایف پی) چین کے اعلیٰ سفارتکار نے امریکا پر زور دیا کہ وہ بیجنگ کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کرے کیونکہ دنیا کی دو بڑی معیشتیں تجارتی ٹیرف اور جغرافیائی سیاسی مسائل پر ٹکراؤ کا شکار ہیں۔ چینی عہدے دار وانگ یی نے کہا کہ امریکا کی جانب سے محصولات اور سپلائی چین میں خلل ڈالنے کی کوششیں آگ پر ایندھن ڈالنے کے مترادف ہیں اور آخرکار نقصان پہنچائیں گی۔ وانگ نے امریکا سے غیر ضروری مداخلت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔علاوہ ازیں چین کے سینئر سفارتکار وانگ یی نے اتوار کو کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی ۔ بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران وانگ نے کہا کہ مضبوط مکّہ مضبوط وجہ نہیں ہوتی اور دنیا کو "جنگل کے قانون" کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے ۔ انہوں نے کہا خطے میں امن کے فروغ کی ضرورت ہے ۔ عالمی تنازعات میں سفارتی اور پرامن حل کی پالیسی اپنائی جائے ۔