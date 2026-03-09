صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرق وسطیٰ جنگ کے اثرات مصری کرنسی ریکارڈ حد تک گر گئی

  • دنیا میرے آگے
قاہرہ(اے ایف پی)مشرق وسطیٰ جنگ کے اثرات، مصری کرنسی ریکارڈ حد تک گر گئی، اتوار کو ایک ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر 52 پاؤنڈ سے بھی تجاوز کر گئی۔

امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے سے عالمی توانائی منڈیاں اور تجارت متاثر ہوئی ،آبنائے ہرمز میں جہاز رانی تقریباً معطل ہے ۔مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ملک ہنگامی معاشی صورتحال سے دوچار ہے ،مہنگائی دوبارہ بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ جنگ کے باعث کچھ شپنگ کمپنیوں نے نہر سویز کا رخ کم کر دیا ہے جو مصر کیلئے زرمبادلہ کا بڑا ذریعہ ہے ۔

 

